MFE, vertice Berlusconi-Weimer su ProSiebenSat: impegno su indipendenza editoriale
(Teleborsa) - MFE-MediaForEurope (ex Mediaset, che oggi scambia con MFE A e MFE B) ha ribadito il suo "chiaro impegno nei confronti della Germania come sede aziendale e del mantenimento dell'indipendenza editoriale di ProSiebenSat.1". È quanto si legge in una del Ministro di Stato per la Cultura e i Media della Germania, Wolfram Weimer, dopo un incontro con il CEO di MEF, Pier Silvio Berlusconi. MEF ha in corso un'offerta su ProSiebenSat.1 che è destinata a consegnarle il controllo del gruppo tedesco dopo che la società d'investimento ceca PPF ha accettato di vendere la propria quota.
Al termine dell'incontro, Weimer ha dichiarato che "l'indipendenza editoriale è di fondamentale importanza e non deve essere compromessa. Siamo d'accordo su questo punto, che rappresenta un valido prerequisito per un impegno di successo nel mercato mediatico tedesco".
Durante l'incontro, MFE ha chiarito che il mercato tedesco sarà una componente centrale della strategia del gruppo. L'attenzione si concentra sugli investimenti nella produzione di contenuti locali e sullo sviluppo di una piattaforma di media e streaming. Monaco di Baviera sarà ulteriormente sviluppata come sede significativa per contenuti, innovazione e occupazione. MFE ha inoltre ribadito il suo impegno a pagare le tasse nel luogo in cui operano le emittenti e dove vengono prodotti i contenuti, mantenendo così il valore aggiunto fiscale per le imprese tedesche nel paese.
"Chiunque gestisca e produca un'emittente in Germania ha la responsabilità di occuparsi di posti di lavoro, pagare le tasse e gestire la nostra infrastruttura creativa - ha detto Weimer - Siamo lieti che MFE si assuma questa responsabilità in Germania, così come in Italia e Spagna. Se da Monaco di Baviera sta nascendo un'importante piattaforma paneuropea, è una buona notizia".
"Abbiamo discusso di questioni chiave che sono di fondamentale importanza per noi - ha dichiarato Berlusconi - Tra queste, la salvaguardia della libertà editoriale e giornalistica, la promozione del pluralismo e la possibilità di far sentire tutte le voci. Vogliamo produrre e offrire un'offerta più localizzata e ancora più adatta al pubblico tedesco: con più notizie, più programmi di intrattenimento e più serie televisive - e, nel tempo, meno formati acquisiti - come già facciamo in Italia e Spagna. Vogliamo preservare i posti di lavoro e rafforzare le radici di ProSiebenSat.1 in Baviera, in Germania e in tutto il mondo di lingua tedesca".
"Il nostro obiettivo è creare un gruppo radiotelevisivo e mediatico paneuropeo in grado di affermarsi contro i giganti della tecnologia globale e competere con loro - ha aggiunto - Crediamo fermamente che la Germania sia il punto di partenza ideale per progetti di sviluppo europei di questo tipo".
(Teleborsa) 02-09-2025 17:12
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Mfe B
|4,462
|-2,15
|17.35.00
|4,446
|4,56
|4,56
|Mfe A
|3,124
|+0,45
|17.35.08
|3,072
|3,154
|3,10