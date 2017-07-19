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Makhlouf (BCE), preoccupato per inflazione sopra il 3%, decisione sui tassi non sarà una sorpresa
(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea non deve esitare ad aumentare ulteriormente i tassi di interesse se l'inflazione "inizia a muoversi nella direzione sbagliata".
E' quanto ha dichiarato al Financial Times, Gabriel Makhlouf, governatore della Banca Centrale d'Irlanda e membro del Consiglio direttivo, ammettendo di sentirsi "preoccupato" per il fatto che l'inflazione nell'Eurozona si mantenga al di sopra del 3%, mentre la crescita economica è stata "leggermente più forte" di quanto previsto dagli analisti prima dell'estate.
Secondo infatti quanto emerso ieri dai prezzi al consumo dell'Eurozona, l'inflazione preliminare annua ha accelerato ad agosto al 3,3% dal 2,9% di luglio sebbene quella core - che esclude le componenti più volatili quali energia, cibo e tabacchi - abbia rallentato al 2,4% dal +2,5% sia del mese precedente sia del consensus.
Le aspettative sull'inflazione sono comunque "su un livello positivo" e non vi sono prove di "effetti di seconda ondata sui salari. Stiamo assistendo a rischi che sono sotto controllo". Qualora si verificasse "un significativo cambiamento al rialzo dei rischi di inflazione" la BCE dovrebbe però essere pronta a intervenire.
"La decisione che prenderemo la prossima settimana non sarà una sorpresa per nessuno", ha affermato Makhlouf, aggiungendo che "La politica non è restrittiva" e che si inizierebbe a parlare di politica restrittiva "all'incirca, una volta superato il 2,75%". La crescita del PIL superiore alle previsioni è stata "uno dei fattori che rende la decisione della prossima settimana davvero chiara" e si attende che la BCE riveda "leggermente" al rialzo le proprie stime di crescita dell'Eurozona per quest'anno.
(Teleborsa) 02-09-2026 09:55
E' quanto ha dichiarato al Financial Times, Gabriel Makhlouf, governatore della Banca Centrale d'Irlanda e membro del Consiglio direttivo, ammettendo di sentirsi "preoccupato" per il fatto che l'inflazione nell'Eurozona si mantenga al di sopra del 3%, mentre la crescita economica è stata "leggermente più forte" di quanto previsto dagli analisti prima dell'estate.
Secondo infatti quanto emerso ieri dai prezzi al consumo dell'Eurozona, l'inflazione preliminare annua ha accelerato ad agosto al 3,3% dal 2,9% di luglio sebbene quella core - che esclude le componenti più volatili quali energia, cibo e tabacchi - abbia rallentato al 2,4% dal +2,5% sia del mese precedente sia del consensus.
Le aspettative sull'inflazione sono comunque "su un livello positivo" e non vi sono prove di "effetti di seconda ondata sui salari. Stiamo assistendo a rischi che sono sotto controllo". Qualora si verificasse "un significativo cambiamento al rialzo dei rischi di inflazione" la BCE dovrebbe però essere pronta a intervenire.
"La decisione che prenderemo la prossima settimana non sarà una sorpresa per nessuno", ha affermato Makhlouf, aggiungendo che "La politica non è restrittiva" e che si inizierebbe a parlare di politica restrittiva "all'incirca, una volta superato il 2,75%". La crescita del PIL superiore alle previsioni è stata "uno dei fattori che rende la decisione della prossima settimana davvero chiara" e si attende che la BCE riveda "leggermente" al rialzo le proprie stime di crescita dell'Eurozona per quest'anno.
(Teleborsa) 02-09-2026 09:55