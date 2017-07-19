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            Lemon Sistemi, commessa per 4,5 milioni di euro da Acea per centrale fotovoltaica

            News Image (Teleborsa) - Lemon Sistemi, azienda quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nella progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, ha sottoscritto un incarico, a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara promossa da parte di Acea Solar, in qualità di EPC contractor per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una centrale fotovoltaica da collegare alla rete distribuzione in media tensione (MT) nel Comune di Mazara del Vallo (TP), nell'ambito del Lotto 3 in Sicilia.

            Nel dettaglio, Lemon Sistemi realizzerà impianti fotovoltaici in qualità di EPC Contractor, per un valore pari a circa 4,5 milioni di euro, nell'ambito di una RDO di totali 38 MWp suddivisi in 3 lotti tra Sicilia e Sardegna. L'incarico riguarda unicamente il lotto 3 ovvero relativo alla realizzazione di centrali fotovoltaiche nel Comune di Mazara del Vallo (Sicilia). L'avvio della progettazione esecutiva è previsto per l'inizio della seconda parte del 2026 e il verbale di fine lavori e l'emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria sono previsti entro l'inizio della seconda parte del 2027.

            "Questo risultato rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e conferma, ancora una volta, la solidità del nostro modello industriale e la capacità di affrontare con competenza e visione progetti di crescente complessità e dimensione - ha detto Maria Laura Spagnolo, presidente e co-CEO - Siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili in Sicilia, una terra dalle straordinarie potenzialità, che riveste un ruolo sempre più centrale nel percorso di transizione energetica del Paese. Guardiamo a questo progetto come a un'opportunità concreta per generare valore sostenibile nel tempo, per il territorio e per tutti gli stakeholder coinvolti".

            (Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)

            (Teleborsa) 11-05-2026 08:11

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Lemon Sistemi 1,46


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