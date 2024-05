Iveco, ricavi trimestre a 3,4 miliardi. Gerrit Marx: "Pronta per la fase successiva"

Iveco Group

(Teleborsa)

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre conpari a 3,4 miliardi di euro, in linea con il primo trimestre 2023. L'è pari a 233 milioni di euro (in crescita di 59 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023), l'è raddoppiato a 153 milioni di euro (+77 milioni). Ilè negativo per 436 milioni di euro in miglioramento di 110 mln rispetto al primo trimestre 2023., avendo avviato il primo trimestre del nuovo ciclo 2024-28 con. Il nostro EBIT adjusted consolidato è cresciuto a 233 milioni di euro e il nostro utile netto adjusted è pari a 153 milioni di euro, rispettivamente 59 e 77 milioni di euro in più rispetto al primo trimestre dello scorso anno, ha dichiaratodi Iveco. Tutte le nostre business unit industriali – Truck, Bus, Defence e Powertrain – hanno ottenuto miglioramenti nei margini, con un conseguente margine EBIT adjusted delle attività industriali del 6,1%, pari a un aumento di 170 punti base rispetto al primo trimestre dello scorso anno. L'intero team di Iveco Group e le sue distinte business unit, guidate da persone competenti, appassionate e uniche, sono, presentati durante il nostro recente Capital Markets Day".Sulla base di assunzioni prudenziali in merito all'evoluzione dello scenario macroeconomico, con il tasso di interesse base invariato rispetto ai livelli del 2023, e considerando un'evoluzione del mercato in linea con le aspettative del settore e una politica dei prezzi in linea con i mercati,di un EBIT adjusted consolidato tra 920 e 970 milioni di euro, ricavi netti delle Attività Industriali in calo di circa il 4% rispetto al 2023, EBIT adjusted delle Attività Industriali tra 790 e 840 milioni di euro, Free cash flow delle Attività Industriali tra 350 e 400 milioni di euro, mentre gli Investimenti delle Attività Industriali saranno pari a 1 miliardo di euro.10-05-2024 08:43