Intesa, Messina: siamo la sola banca in Europa con piano di riduzione costi del genere
(Teleborsa) - "Le nostre persone sono la risorsa più importante e saranno il fattore chiave del nostro successo futuro. Abbiamo un management team è forte, esperto e coeso". Lo ha detto Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, presentando risultati 2025 e nuovo piano al 2029 alla comunità finanziaria, aggiungendo che "grazie alle nostre persone abbiamo raggiunto risultati eccellenti nei tre Piani precedenti, con 49,4 miliardi di euro di ritorno di capitale, di cui circa 40 miliardi di euro cash".
Il nuovo piano - ha spiegato - "si fonda su tre pilastri: riduzione dei costi - beneficiando dei significativi investimenti in tecnologia già realizzati -, crescita dei ricavi - sostenuta dalla leadership nel Wealth Management, Protection & Advisory -, e basso costo del rischio - grazie allo status di Banca Zero-NPL e a una origination di alta qualità.
È prevista una "distribuzione elevata e in crescita, con circa 50 miliardi di euro di ritorno di capitale", con "forte crescita di EPS e DPS, con ulteriori distribuzioni da valutare di anno in anno a partire dal 2027", ha detto Messina. "Siamo impegnati a raggiungere una significativa crescita di redditività ed efficienza" e "abbiamo un significativo potenziale di crescita, facendo leva anche sulle sinergie di gruppo", ha aggiunto.
Le ipotesi del piano poggiano su "uno scenario macroeconomico resiliente con ipotesi conservative sui tassi di interesse - ha spiegato - E i solidi fondamentali dell'Italia supportano la resilienza dell'economia, come dimostrato anche dai recenti upgrade da parte delle agenzie di rating".
Il piano prevede 1,6 miliardi di euro di risparmio costi, facendo leva sugli investimenti in tecnologia già realizzati. "Per quanto ne sappia, siamo la sola banca in Europa con un piano di riduzione dei costi del genere", ha commentato.
Isytech, la piattaforma digitale cloud-native utilizzata con successo attraverso Isybank, "sarà estesa a tutto il gruppo, con un risparmio di costi significativo", ha spiegato Messina, con "la trasformazione tecnologica che consente il ricambio generazionale e una maggiore efficienza": circa 570 milioni di euro di risparmi a regime, senza impatto sui ricavi grazie allo snellimento dei processi abilitato dalla tecnologia/AI.
(Teleborsa) 02-02-2026 10:26
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Intesa Sanpaolo
|5,912
|-0,91
|11.00.06
|5,827
|5,941
|5,91