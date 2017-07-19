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Giunti Psychometrics, CEO José Sales Grade: "quotazione apre nuova fase di sviluppo", CFO Duart: "entusiasti e orgogliosi"
(Teleborsa) - "La quotazione rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di Giunti Psychometrics e apre una nuova fase del nostro sviluppo. È il riconoscimento di un progetto imprenditoriale costruito nel tempo, fondato su solide competenze scientifiche, innovazione e una presenza internazionale sempre più rilevante. Grazie alle risorse raccolte potremo accelerare la nostra strategia di crescita, investendo nello sviluppo di soluzioni digitali sempre più avanzate per l'assessment psicologico e la salute mentale, ampliando la nostra presenza nei mercati internazionali e cogliendo opportunità di crescita anche attraverso acquisizioni mirate. Continueremo a perseguire il nostro obiettivo: mettere la scienza al servizio delle persone, creando valore per i professionisti, i clienti e tutti i nostri stakeholder".
Con queste parole, José Sales Grade CEO di Giunti Psychometrics, commenta l'annuncio odierno relativo all'ammissione della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, con la data di debutto fissata per mercoledì 22 luglio.
Arturo Cervera Duart, CFO di Giunti Psychometrics ha aggiunto: "Siamo entusiasti e orgogliosi dell'esito positivo dell'operazione che testimonia la solidità del nostro modello di business e la fiducia che il mercato ripone nel percorso di crescita di Giunti Psychometrics. L'ingresso in Borsa rafforza la nostra capacità di sostenere un piano di sviluppo ambizioso, che combina investimenti in innovazione, evoluzione tecnologica e crescita per linee esterne. L'obiettivo è consolidare ulteriormente il nostro posizionamento tra i principali operatori internazionali della psicometria, facendo leva su un approccio scientifico distintivo e sulla capacità di anticipare l'evoluzione di un mercato in continua trasformazione".
La capitalizzazione post-money della società prevista il primo giorno di quotazione sarà pari a 53,3 milioni mentre il flottante, rispetto al capitale comprensivo delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione, è pari a circa il 25%, e, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, intorno al 28,4% del capitale sociale.
A supporto dell'operazione è stato coinvolto come lead investor un primario fondo francese, che ha contribuito a rafforzare la solidità e lo standing dell'offerta. Quest'ultimo deterrà oltre il 5% del capitale post-money e rappresenterà il primo investitore istituzionale del gruppo.
Assumendo l'integrale esercizio della greenshoe, l'azionariato è così composto: Psychometrics Holding al 60,71% del capitale, Giunti Editore al 5,62%, CEFEO Holding al 3,00%, Holding Daniel al 2,25%, NextStage AM al 5,32% mentre il mercato ha in mano il restante 23,1%.
(Teleborsa) 20-07-2026 17:19
Con queste parole, José Sales Grade CEO di Giunti Psychometrics, commenta l'annuncio odierno relativo all'ammissione della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, con la data di debutto fissata per mercoledì 22 luglio.
Arturo Cervera Duart, CFO di Giunti Psychometrics ha aggiunto: "Siamo entusiasti e orgogliosi dell'esito positivo dell'operazione che testimonia la solidità del nostro modello di business e la fiducia che il mercato ripone nel percorso di crescita di Giunti Psychometrics. L'ingresso in Borsa rafforza la nostra capacità di sostenere un piano di sviluppo ambizioso, che combina investimenti in innovazione, evoluzione tecnologica e crescita per linee esterne. L'obiettivo è consolidare ulteriormente il nostro posizionamento tra i principali operatori internazionali della psicometria, facendo leva su un approccio scientifico distintivo e sulla capacità di anticipare l'evoluzione di un mercato in continua trasformazione".
La capitalizzazione post-money della società prevista il primo giorno di quotazione sarà pari a 53,3 milioni mentre il flottante, rispetto al capitale comprensivo delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione, è pari a circa il 25%, e, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, intorno al 28,4% del capitale sociale.
A supporto dell'operazione è stato coinvolto come lead investor un primario fondo francese, che ha contribuito a rafforzare la solidità e lo standing dell'offerta. Quest'ultimo deterrà oltre il 5% del capitale post-money e rappresenterà il primo investitore istituzionale del gruppo.
Assumendo l'integrale esercizio della greenshoe, l'azionariato è così composto: Psychometrics Holding al 60,71% del capitale, Giunti Editore al 5,62%, CEFEO Holding al 3,00%, Holding Daniel al 2,25%, NextStage AM al 5,32% mentre il mercato ha in mano il restante 23,1%.
(Teleborsa) 20-07-2026 17:19