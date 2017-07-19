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FNM, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,023 euro
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di FNM, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato di destinare l'utile netto per 0,8 milioni di euro a riserva legale e per 5,3 milioni di euro a riserva straordinaria, prevedendo inoltre la distribuzione di un dividendo ordinario complessivo pari a 10 milioni di euro. Tale distribuzione garantisce agli azionisti una remunerazione pari a 0,023 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 3 giugno 2026, con stacco cedola n. 17 il 1° giugno 2026 e record date il 2 giugno 2026. Approvate la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
(Teleborsa) 27-04-2026 19:25
(Teleborsa) 27-04-2026 19:25
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Fnm
|0,518
|+1,57
|17.35.02
|0,51
|0,519
|0,512