FMI: economia Eurozona resiliente, ridurre barriere a fusioni bancarie

(Teleborsa) -, con una disoccupazione ai minimi storici ed. Tuttavia, i responsabili politici si trovano ad affrontare sfide crescenti, tra cui le tensioni commerciali, la crescente domanda di spesa per la difesa e la necessità di garantire la sicurezza energetica, il tutto affrontando sfide quali la bassa produttività, il rapido invecchiamento demografico e la debole crescita a medio termine. E' quanto emerge al termine dellaIl Fondo sollecita dunque le istituzioni europee ada favore dell', ritenendolo lo, l'innovazione e la produttività. "Un mercato unico europeo più integrato - si sottolinea - richiede una fornitura congiunta di beni pubblici essenziali, tra cui la connettività energetica e la difesa, anche attraverso il quadro finanziario pluriennale".Nello stesso tempo, l'Istituto di Washingtonordinati e favorevoli alla crescita, progettati per affrontare i rischi specifici di ciascun paese", al fine di "preservare la sostenibilità di bilancio e gestire le pressioni di spesa a lungo termine associate all'invecchiamento demografico e all'aumento della spesa per la sicurezza".Secondo il rapporto, l'economia dell'Area Euro sta attraversando un, caratterizzato da dazi doganali più elevati,sulle politiche commerciali e rischi geopolitici. Il World Economic Outlook (WEO) di aprile 2025 prevedeva una crescita moderata, pari allo, per poi accelerare. I rischi per la crescita sono orientati al ribasso, in quanto l'ulteriore escalation tariffaria o le tensioni geopolitiche potrebbero pesare sulla domanda e sulla crescita più del previsto.complessiva èe, secondo le proiezioni del WEO di aprile, dovrebbe rimanere sostanzialmente in linea con l'obiettivo, mentre si prevede che l'inflazione di fondo scenderà al 2 percento più tardi dell'inflazione complessiva, nel 2026. I rischi per l'inflazione sono duplici. Da un lato,inferiori alle attese epotrebbero abbassare l'inflazione rispetto allo scenario di base, ma la maggiore spesa pubblica e le tensioni geopolitiche potrebbero avere effetti inflazionistici.L'FMI detta anche. Per rafforzare la crescita della produttività e la resilienza nell'UE - si afferma - è fondamentale promuovere l'innovazione e facilitare la crescita delle imprese.Dal lato fiscale, l'FMI ricorda che l'esigenza di, si contrappone alla necessità di aumentare la spesa in altri ambiti (infrastrutture e difesa). E auspica che ilper sostenere l'aumento della spesa per la difesa. In luogo degli sforzi dei singoli Stati membri si ravvede l'opportunità di "affrontare le sfide comuni" in modo coordinato a livello europeo.Sul fronte della politica monetaria, l'Istituto di Washington considera, compatibilmente con le prospettive di inflazione.L'FMI conferma la resilienza e solidità del comparto bancario, ma lancia un a, e dalla frammentazione del settore bancario. Fra le priorità in ambito finanziario l'FMI parla anche dell'e della necessità di completare l', anche attraversobancarie, che contribuirebbe ad aumentare i finanziamenti bancari ed affrontare le preoccupazioni di lunga data relative a una redditività strutturalmente bassa ed i costi elevati, ed a stimolare la concorrenza all'interno del settore bancario dell'area dell'euro.19-06-2025 20:18