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            Notizie Teleborsa

            Fineco, a luglio e agosto 19 nuovi consulenti

            News Image (Teleborsa) - A luglio e agosto 19 nuovi consulenti hanno fatto il loro ingresso nella rete Fineco. Si tratta di 8 professionisti senior e 11 giovani che hanno scelto il Progetto Giovani, il programma di formazione e tutoring della banca dedicato ai nuovi talenti che desiderano avviare la propria carriera nella consulenza finanziaria.

            In particolare, nel Nord Italia i nuovi consulenti sono complessivamente 11, di cui 5 senior e 6 giovani, distribuiti tra Lombardia, Veneto, Liguria e Valle d'Aosta.

            Nel Centro Italia gli ingressi nella rete Fineco sono complessivamente 3, di cui 2 senior e 1 giovane, tra Toscana e Abruzzo, mentre, nel Sud Italia, la rete si rafforza con 5 ingressi in Campania, di cui 4 junior e 1 senior.

            Con un patrimonio nel Private Banking di 93 miliardi di euro al 31 agosto 2026, Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria. La rete dei consulenti Fineco, guidata da Fabio Milanesi, vice direttore generale, chief private bankers & PFA officer, conta oltre 3.000 professionisti sul territorio nazionale.





            (Teleborsa) 09-09-2026 11:29

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Finecobank 22,85 -1,55 11.59.21 22,85 23,09 23,02


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