FILA, Candela: sinergie significative con Seven, confermata guidance su dividendi
(Teleborsa) - "Oggi la nostra storia centenaria si arricchisce di un nuovo capitolo: l'acquisizione di Seven, azienda leader in Italia nel settore degli zaini, astucci per la scuola e della cartoleria, rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di ulteriore sviluppo del Gruppo e si inserisce pienamente nella nostra strategia di rafforzamento e crescita sostenibile". Lo ha detto Massimo Candela, CEO di FILA, commentando l'acquisizione di Seven per 53,7 milioni di euro.
"L'acquisizione di Seven ci permette di affrontare con maggiore efficacia il problema europeo del fenomeno della natalità, di ampliare il nostro portafoglio di brand e di consolidare la nostra presenza nel segmento dei prodotti per la scuola, mantenendo al contempo un elevato livello di profittabilità e di generazione di cassa nonché di confermare la guidance sulla politica dei dividendi", ha aggiunto.
L'operazione sarà realizzata in modo da sviluppare sinergie commerciali significative tra FILA e Seven, consentendo di aumentare la quota di mercato, rafforzare la distribuzione e ampliare l'offerta ai nostri clienti - ha sottolineato Candela - Benefici significativi sono attesi anche dalla partnership commerciale e industriale con DOMS - a seguito della recente acquisizione di una piccola società indiana specializzata in astucci e zaini - con l'obiettivo di replicare il successo della partnership FILA-DOMS".
(Teleborsa) 07-11-2025 13:17
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Fila
|9,39
|-0,21
|13.55.39
|9,20
|9,50
|9,40