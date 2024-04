Ferretti, ok da soci a bilancio e dividendo. Integrato il CdA

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Ferretti , multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha approvato ilchiuso al 31 dicembre 2023 e deliberato la distribuzione di unagli azionisti in misura pari a 0,097 euro per ciascuna delle 338.482.654 azioni emesse ed in circolazione, al netto delle eventuali azioni proprie, alla data di stacco della cedola, per un importo massimo di 32.832.817,44 euro, con data di pagamento il 26 giugno 2024, data stacco cedola il 24 giugno 2024 e record date il 25 giugno 2024.Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sullae sui compensi corrisposti (la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024). Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023).L'assemblea degli azionisti ha anche integrato il Consiglio di Amministrazione, nominandodi Ferretti, fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Zhang Quan e Zhu Yi, alla data odierna, non detengono alcuna partecipazione nel capitale di Ferretti.22-04-2024 12:59