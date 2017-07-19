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Ferrari rinnova l'accordo con Leclerc
(Teleborsa) - Ferrari comunica il rinnovo pluriennale dell'accordo tra la Scuderia Ferrari HP e Charles Leclerc.
Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello.
(Teleborsa) 03-06-2026 10:27
Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello.
(Teleborsa) 03-06-2026 10:27
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Ferrari
|300,15
|-1,51
|11.00.06
|299,90
|303,90
|303,60