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            Notizie Teleborsa

            Ferrari rinnova l'accordo con Leclerc

            News Image (Teleborsa) - Ferrari comunica il rinnovo pluriennale dell'accordo tra la Scuderia Ferrari HP e Charles Leclerc.

            Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello.

            (Teleborsa) 03-06-2026 10:27

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Ferrari 300,15 -1,51 11.00.06 299,90 303,90 303,60


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