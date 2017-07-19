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            Notizie Teleborsa

            Ferragamo Finanziaria nomina Fabrizio Freda come Special Strategic Advisor

            News Image (Teleborsa) - Ferragamo Finanziaria, holding della famiglia Ferragamo, nonché azionista di controllo di Salvatore Ferragamo, ha annunciato la nomina di Fabrizio Freda a Special Strategic Advisor. Nel suo ruolo, lavorerà al fianco degli azionisti di Ferragamo Finanziaria, mettendo a disposizione della holding le competenze e l'esperienza maturate in contesti internazionali, contribuendo alle analisi, alle scelte strategiche ed al rafforzamento della struttura e dell'attività del Gruppo Ferragamo e delle altre attività della famiglia. In questo contesto Fabrizio Freda potrà anche supportare le società del Gruppo con ruoli di advisory, collaborando alla scelta del futuro CEO, o assumere la carica di consigliere di amministrazione di Salvatore Ferragamo.

            Freda vanta una consolidata esperienza manageriale a livello globale. È stato President e Chief Executive Officer di The Estée Lauder Companies dal 2009 a dicembre 2024; in precedenza ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità per circa vent'anni in Procter & Gamble. Oggi, fra gli altri ruoli, è membro del Board of Directors di BlackRock, la più grande compagnia di asset management al mondo.

            "Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Fabrizio Freda, manager di riconosciuto profilo internazionale, la cui esperienza rappresenterà un importante contributo per le nostre riflessioni strategiche di medio-lungo periodo e per rafforzare il ruolo imprenditoriale della nostra famiglia - ha detto Diego di San Giuliano, presidente di Ferragamo Finanziaria - La sua nomina si inserisce in un percorso di rafforzamento della holding, con l'obiettivo di sostenere al meglio lo sviluppo e la creazione di valore di tutte le nostre attività, consolidando ulteriormente il percorso già intrapreso dal management team della Salvatore Ferragamo nell'ultimo anno".

            "Ringrazio la famiglia Ferragamo per la fiducia e ritengo che da questa collaborazione emergeranno importanti opportunità di creazione di valore - ha commentato Fabrizio Freda - Sono pronto a mettere a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per affiancare la
            Ferragamo Finanziaria e la Famiglia nelle proprie scelte strategiche, rafforzando il percorso avviato con spinta di collaborazione, visione internazionale, sempre con la priorità di valorizzare le attività del gruppo".

            (Teleborsa) 20-04-2026 08:13

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Salvatore Ferragamo 7,93


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