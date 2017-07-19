Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Eventi e scadenze: settimana del 29 dicembre 2025
Appuntamenti:
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di novembre 2025
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT - BTP Short
Aziende:
Giglio Group - Assemblea: Aumento di capitale
Appuntamenti:
FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta Medio-Lungo
Appuntamenti:
20:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Messaggio di Fine Anno del Presidente Sergio Mattarella
Borsa:
Regno Unito - Chiusura anticipata della Borsa di Londra
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività
Spagna - Chiusura anticipata della Borsa di Madrid
Australia - Chiusura anticipata della Borsa di Sydney
Francia - Chiusura anticipata della Borsa di Parigi
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività
Borsa:
Australia - Borsa di Sydney chiusa per festività
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività
Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività
Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività
Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività
Canada - Borsa di Toronto chiusa per festività
Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività
Appuntamenti:
Auto - Immatricolazioni di dicembre a cura del Ministero dei Trasporti
Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT - BTP Short - medio-lungo
