            Eventi e scadenze: settimana del 29 dicembre 2025

            Lunedì 29/12/2025


            Appuntamenti:
            11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di novembre 2025
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Asta BOT - BTP Short
            Aziende:
            Giglio Group - Assemblea: Aumento di capitale

            Martedì 30/12/2025


            Appuntamenti:
            FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
            15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Asta Medio-Lungo

            Mercoledì 31/12/2025


            Appuntamenti:
            20:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Messaggio di Fine Anno del Presidente Sergio Mattarella
            Borsa:
            Regno Unito - Chiusura anticipata della Borsa di Londra
            Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
            Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività
            Spagna - Chiusura anticipata della Borsa di Madrid
            Australia - Chiusura anticipata della Borsa di Sydney
            Francia - Chiusura anticipata della Borsa di Parigi
            Italia - Borsa di Milano chiusa per festività
            Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività

            Giovedì 01/01/2026


            Borsa:
            Australia - Borsa di Sydney chiusa per festività
            Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività
            Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività
            Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività
            Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività
            Canada - Borsa di Toronto chiusa per festività
            Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività
            Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
            Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
            Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività
            Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
            Italia - Borsa di Milano chiusa per festività

            Venerdì 02/01/2026


            Appuntamenti:
            Auto - Immatricolazioni di dicembre a cura del Ministero dei Trasporti
            Borsa:
            Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Regolamento BOT - BTP Short - medio-lungo


