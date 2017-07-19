Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Eventi e scadenze del 7 gennaio 2026
Appuntamenti:
CES di Las Vegas 2026 - Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia
10:00 - Istat - Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - III Trimestre
10:00 - UBS - Conference call "Economia e mercati cinesi: politica, flussi e prospettive per il 2026" - Conference call online di UBS, per discutere del contesto macroeconomico e delle opportunità di investimento per gli investitori globali. Durante la conference call, Thomas Fang, Head of China Global Markets di UBS, e Ning Zhang, Senior China Economist di UBS parleranno di prospettive macroeconomiche, capital markets, posizionamento degli investitori esteri e highlight del settore (intelligenza artificiale, produzione avanzata, transizione energetica, beni di consumo)
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
Mercoledì 07/01/2026
Appuntamenti:
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
