Eventi e scadenze del 31 ottobre 2025
Appuntamenti:
Appuntamenti:
Festival della Scienza di Genova - 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali (da giovedì 23/10/2025 a domenica 02/11/2025)
Attività di Governo - Viceministro Rixi in India e Qatar - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà in missione ufficiale in India e in Qatar per una serie di incontri ad alto livello dedicati alla cooperazione nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti marittimi. L'obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell'Italia come punto di approdo del Corridoio Imec che unirà India, Medio Oriente ed Europa (da lunedì 27/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
Expo Industria 2025 - Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari (da martedì 28/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
Il Salone dei Pagamenti 2025 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 10ª edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti "Talento Generativo". Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori (da mercoledì 29/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
Rating sovrano - Italia - Scope pubblica la revisione del merito di credito
Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle amministrazioni locali; Conti finanziari settoriali
11:30 - 65° anniversario fondazione Aeroporto "Leonardo da Vinci" - Terminal 5, Aeroporto Leonardo da Vinci - Cerimonia in occasione del 65° anniversario della fondazione dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci", alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde presso la Banca d'Italia a Firenze
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
Chevron - Risultati di periodo
Colgate-Palmolive - Risultati di periodo
Exxon Mobil - Risultati di periodo
Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2025 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi
Ferragamo - Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi al 30 settembre 2025
T.RowePrice - Risultati di periodo

31-10-2025 08:10
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Intesa Sanpaolo
|5,679
|-0,42
|9.05.55
|5,677
|5,70
|5,70
|Salvatore Ferragamo
|7,17
|-0,35
|9.05.06
|7,17
|7,255
|7,215