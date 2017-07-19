Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Eventi e scadenze del 30 dicembre 2025
(Teleborsa) -
Appuntamenti:
FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta Medio-Lungo
