            Notizie Teleborsa

            Eventi e scadenze del 30 dicembre 2025

            void image (Teleborsa) -

            Martedì 30/12/2025


            Appuntamenti:
            FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
            15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Asta Medio-Lungo


            (Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

            (Teleborsa) 30-12-2025 08:10


