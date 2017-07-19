Dati
            Notizie Teleborsa

            Eventi e scadenze del 29 agosto 2025

            void image (Teleborsa) -

            Venerdì 29/08/2025


            Appuntamenti:
            82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival del cinema di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria (da mercoledì 27/08/2025 a sabato 06/09/2025)
            "La Piazza - Il Bene Comune" - Ottava edizione della kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà a Ceglie Messapica (BR) intitolata "La Piazza fa rumore". Tra gli interventi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, i Vicepremier e Ministri Tajani e Salvini, i Ministri Calderone, Foti, Musumeci, Zangrillo e Pichetto Fratin, il Presidente dell'INPS Fava, il Presidente di Sport e Salute Mezzaroma e l'AD di Trenitalia Strisciuglio (da giovedì 28/08/2025 a sabato 30/08/2025)
            Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della difesa (da giovedì 28/08/2025 a venerdì 29/08/2025)
            Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
            Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla Riunione informale dei Ministri degli Affari Esteri – Gymnich a Copenaghen, in Danimarca, organizzata dalla presidenza danese del Consiglio dell'UE e dal SEAE (da venerdì 29/08/2025 a sabato 30/08/2025)
            10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Luglio 2025
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Regolamento BOT
            Aziende:
            Alibaba - Risultati di periodo: Risultati II trimestre 2025
            Vimi Fasteners - CDA: Preconsuntivo Semestrale
            Zucchi - Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2024


            (Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

            (Teleborsa) 29-08-2025 08:10

