Eventi e scadenze del 27 giugno 2025

Venerdì 27/06/2025

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per affrontare i seguenti temi: guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e sostegno dell'UE all'Ucraina e alla sua popolazione, situazione in Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, ruolo dell'UE nel mondo, economia e competitività dell'UE, migrazione, sicurezza interna e altre questioni di politica estera, tra cui Moldova e Balcani occidentali. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- La ventitreesima riunione della conferenza di adesione con il Montenegro si terrà a Bruxelles. La riunione consentirà di chiudere provvisoriamente i negoziati con il Montenegro sul capitolo 5 "Appalti pubblici"- L'Autorità Bancaria Europea (EBA) pubblicherà il suo rapporto sui rischi bancari. Il rapporto analizzerà i principali rischi che le banche europee dovranno affrontare nei prossimi anni- Bari - Presentazione del rapporto annuale sul 2024 "L'economia della Puglia". Pubblicazione ore 10:15 e presentazione pubblica ore 16:00- Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, a Roma, per la Cerimonia del 20° anniversario di costituzione del Centro di eccellenza per le Unità di polizia di stabilità (CoESPU), alle ore 10.30 e a seguire, alle ore 12.00 al Quirinale per un incontro con una delegazione dell'Associazione Juppiter09:30 -- Palazzo Altieri, Roma - Convegno annuale "Costituzione e attività finanziarie: tra tutela del risparmio e competitività dei mercati" organizzato da AMF Italia – Associazione Intermediari Mercati Finanziari (ex Assosim). L'evento prevede un confronto di alto profilo tra accademici, giudici costituzionali ed esperti del settore11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di maggio 2025- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i Clabo - Assemblea: Bilancio Class Editori - Assemblea: Bilancio Compagnia Dei Caraibi - Assemblea: Bilancio Digital Value - Assemblea: Bilancio Ecosuntek - Assemblea: Bilancio E-Novia - Assemblea: Bilancio Espe - Assemblea: Bilancio Finance For Food - Assemblea: Bilancio Giglio Group - CDA: Bilancio Monnalisa - Assemblea: Bilancio Portobello - Assemblea: Bilancio Sciuker Frames - Assemblea: Bilancio Sg Company - Assemblea: Bilancio Solid World Group - Assemblea: Bilancio Tesselis - Assemblea: Bilancio Trawell Co - Assemblea: Bilancio27-06-2025 08:10