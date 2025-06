Eventi e scadenze del 20 giugno 2025

Venerdì 20/06/2025

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Ginevra - Nuova edizione dell'Health20 Summit, appuntamento internazionale nato con l'obiettivo di portare la salute globale al centro dell'agenda delle grandi economie mondiali. All'evento parteciperà anche una rappresentanza del Women 20 (W20) Italia- Lussemburgo - I ministri UE della Salute discuteranno dell'atto legislativo sui medicinali critici, della salute mentale dei bambini e degli adolescenti nell'era digitale e delle misure strategiche per prevenire e ridurre il consumo di tabacco e alcol- Lussemburgo - I ministri discuteranno i progressi sulla riforma dell'unione doganale UE e il pacchetto di primavera del semestre europeo 2025, approvando anche raccomandazioni specifiche per paese. Adotteranno decisioni nell'ambito del Piano per la ripresa e la resilienza. Infine, sarà proposta una raccomandazione per l'ingresso della Bulgaria nell'euro da gennaio 2026- Bollettino Economico- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 30 aprile e 1 maggio 2025- Lussemburgo - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna11:00 -- L'Incontro annuale della CONSOB con il mercato finanziario si svolgerà a Milano in Piazza Affari nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte. L'evento concluderà le celebrazioni per i cinquant'anni dell'Autorità11:00 -- Villa Doria Pamphilj, Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni copresiederà con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il Vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent"11:00 -- Prezzi delle abitazioni - I Trimestre 202515:00 -- Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo - L'Assemblea Generale di Assomac "Crescita, collaborazione e innovazione per l'industria europea della moda" sarà un momento di confronto sui principali temi di attualità per il comparto, che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, industriale, accademico e finanziario. Interverranno, tra gli altri, Mauro Bergozza (Presidente di Assomac), Maurizio Tarquini (DG di Confindustria) e Matteo Zoppas (Presidente ICE Agenzia)- Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR; Scadenza futures su dividendi e su FTSE MIB Div- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo Met.Extra Group - Assemblea: Bilancio Simone - Assemblea: Seconda convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti per approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 Zucchi - CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio precedente e del bilancio consolidato20-06-2025 08:10