Eventi e scadenze del 19 dicembre 2025
Appuntamenti:
Consiglio europeo - I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, prossimo quadro finanziario pluriennale, allargamento e riforme, migrazione, geoeconomia e competitività (da giovedì 18/12/2025 a venerdì 19/12/2025)
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR; Scadenza futures su dividendi e su FTSE MIB Div
Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica al COVI - Sede del COVI, Roma -Il Presidente Sergio Mattarella sarà in collegamento in video conferenza dal Comando Operativo di vertice Interforze per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali
17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica, scambio degli auguri - Quirinale -Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile
Aziende:
Giglio Group - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2024
