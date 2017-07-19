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            Notizie Teleborsa

            Eventi e scadenze del 19 agosto 2026

            void image (Teleborsa) -

            Mercoledì 19/08/2026


            Appuntamenti:
            Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
            Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
            FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria


            (Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

            (Teleborsa) 19-08-2026 08:10


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