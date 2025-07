Eventi e scadenze del 18 luglio 2025

Venerdì 18/07/2025

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- KwaZulu-Natal - Quarta riunione sotto la Presidenza sudafricana dei Vice Ministri e dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20. Il 17 e il 18 parteciperanno Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE e il ministro Giancarlo Giorgetti- Palazzo dei Congressi, Roma - Il filo conduttore del Congresso sarà "Il coraggio della partecipazione – Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa". Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, i ministri Tommaso Foti, Adolfo Urso e Marina Calderone, il Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme Raffaele Fitto, i Segretari Generali Cisl Daniela Fumarola e Cgil Maurizio Landini- Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti parteciperà in videoconferenza alla Ministeriale G20/G7- Spagna - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- I ministri ascolteranno una presentazione da parte della Commissione riguardante il suo primo pacchetto di proposte sul bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo successivo al 2027 (quadro finanziario pluriennale) e terranno un dibattito orientativo09:30 -- Sala Auditorium del GSE, Roma - "Mai partiti, ma pronti a ripartire: il tempo dell'eolico off-shore in Italia è ora". Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, delle università e delle associazioni ambientali, con interventi dedicati alle proposte operative per snellire l'iter autorizzativo, garantire sostenibilità e valorizzare la filiera nazionale. L'evento si concluderà con i saluti istituzionali del Presidente di ANEV, Simone Togni11:00 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà a Milano all'inaugurazione del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera, al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna- Scadenza Futures su azioni e Opzioni- Risultati di periodo- Risultati di periodo Arterra Bioscience - CDA: Preconsuntivo semestrale13:00 -- Assemblea: Assemblea straordinaria degli azionisti per la nomina di Antonio Filosa a Direttore Esecutivo (votazione)18-07-2025 08:10