            Notizie Teleborsa

            ESI si aggiudica un nuovo contratto per il revamping di un impianto fotovoltaico da 8 MWp

            News Image (Teleborsa) - ESI, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, ha sottoscritto un ulteriore contratto per la realizzazione di lavori di revamping su un impianto fotovoltaico situato nella regione Puglia, nella provincia di Brindisi, per una potenza complessiva di circa 8 MWp.

            La commessa, spiega una nota, dal valore complessivo di circa 2 milioni di euro, prevede interventi di rinnovo e potenziamento delle sezioni esistenti già incentivabili, con l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni dell'impianto e aumentarne l'efficienza e la sostenibilità complessiva.

            Le attività di cantiere partiranno nel primo trimestre 2026, mentre il completamento dei lavori è previsto entro la fine del terzo trimestre 2026.

            Con l'aggiudicazione di questa commessa, la società rafforza la propria presenza nel mercato italiane delle rinnovabili, contribuendo all'incremento della capacità fotovoltaica nazionale e favorendo l'avanzamento della transizione energetica nazionale. A parziale rettifica di quanto comunicato in data 27 novembre 2025, considerando la produzione conseguita al 30 giugno 2025, unitamente ai nuovi progetti acquisiti nel corso del secondo semestre 2025 e a quelli sottoscritti fino alla data del presente comunicato, la Società raggiunge un backlog complessivo di circa 27,5 milioni di euro, a conferma di un portafoglio ordini solido, significativo e in continua evoluzione.

            Riccardo Di Pietrogiacomo, Amministratore Delegato di ESI, ha commentato: "La sottoscrizione di questa nuova commessa rappresenta un altro passo importante per la nostra società, a conferma della nostra capacità di competere in un mercato in forte evoluzione. Continueremo a operare con responsabilità e disciplina, concentrandoci sull'esecuzione dei progetti e sulla creazione di valore sostenibile per il Paese".

            (Teleborsa) 02-02-2026 10:58

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Esi 1,465 +3,90 10.35.00 1,405 1,495 1,405


