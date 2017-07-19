Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Digital Bros, ok dell'assemblea al bilancio di esercizio e nuovo buy back
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Digital Bros ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2025 come da progetto presentato dal Consiglio di amministrazione ed ha approvato la proposta di destinazione del risultato d'esercizio pari a 144 mila euro a utili portati a nuovo.
Nel corso dell'assemblea, è stato altresì presentato il Bilancio Consolidato al 30 giugno 2025.
Gli azionisti hanno anche espresso il loro voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
Inoltre, l'assemblea ha deliberato la revoca della delibera assembleare del 28 ottobre 2024 che autorizzava l'acquisto e disposizione di azioni proprie. Contestualmente, i soci hanno autorizzato il Cda ad acquistare e disporre di azioni proprie della società, in una o più volte, per un periodo non superiore ai 18 mesi a decorrere dalla data di delibera dell'Assemblea degli Azionisti e fino a un massimo del 10% del capitale sociale attualmente esistente. Nel numero massimo delle azioni acquistate sono incluse le eventuali azioni possedute da Digital Bros e dalle società controllate, fermo restando che, entro tale limite massimo complessivo gli acquisti potranno essere effettuati fino ad un numero massimo non complessivamente superiore al 5% del capitale sociale.
Ad oggi Digital Bros non risulta titolare di azioni proprie e non ha effettuato transazioni nell'esercizio.
27-10-2025 13:20
