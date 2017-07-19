Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Deere alza guidance su utile annuale nonostante calo nel primo trimestre
(Teleborsa) - Deere, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha registrato un utile netto di 656 milioni di dollari per il primo trimestre terminato il 1° febbraio 2026, pari a 2,42 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 869 milioni di dollari, pari a 3,19 dollari per azione, del trimestre al 26 gennaio 2025.
Il fatturato netto e i ricavi a livello mondiale sono aumentati del 13%, raggiungendo i 9.611 milioni di dollari, nell'ultimo trimestre. Il fatturato netto è stato di 8.001 milioni di dollari per il trimestre, rispetto ai 6.809 milioni di dollari dello stesso trimestre del 2025.
"Sebbene il grande settore agricolo globale continui a incontrare difficoltà, siamo incoraggiati dalla continua ripresa della domanda sia nel segmento delle costruzioni che in quello della piccola agricoltura - ha dichiarato il CEO John May - Questi sviluppi positivi rafforzano la nostra convinzione che il 2026 rappresenti il ??punto più basso del ciclo attuale e ci fornisca una solida base per una crescita accelerata in futuro".
Deere prevede che l'utile netto per l'anno fiscale 2026 si attesterà tra i 4,5 e i 5 miliardi di dollari, rispetto alla precedente previsione di 4-4,75 miliardi di dollari.
"I nostri investimenti costanti in ricerca e sviluppo durante l'intero ciclo stanno producendo risultati misurabili, mentre ci avviamo verso il lancio di un'ampia gamma di prodotti e soluzioni innovativi in ??tutti i segmenti di business - ha affermato May - Questi progressi sottolineano l'importanza di mantenere un portafoglio solido che copra ampi mercati e regioni in tutto il mondo, il che dovrebbe posizionarci per il successo nella fase di uscita dal ciclo attuale".
(Foto: Loren King su Unsplash)
(Teleborsa) 19-02-2026 12:57
