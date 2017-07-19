Dati
            Notizie Teleborsa

            ByteDance, valutazione a 550 miliardi di dollari per la vendita di quote di General Atlantic

            News Image (Teleborsa) - Secondo quanto riportato da un'indiscrezione di Reuters, la società di investimento General Atlantic starebbe vendendo una quota azionaria di ByteDance, operazione che attribuisce al colosso dei social media cinese una valutazione record di 550 miliardi di dollari. Questa cifra segna una crescita straordinaria rispetto ai 330 miliardi dello scorso anno e un incremento del 15% rispetto alle transazioni sul mercato secondario di novembre.

            L'operazione, che secondo l'agenzia di stampa General Atlantic punterebbe a chiudere entro marzo, rappresenta il primo disinvestimento da quando l'amministrazione Trump ha autorizzato la vendita delle attività statunitensi di TikTok a gennaio, risolvendo le incertezze legate alla sicurezza nazionale. La decisione di vendere sarebbe legata alla scadenza naturale di alcuni fondi della società di New York, che investì in ByteDance nel 2017 quando l'azienda valeva appena 20 miliardi di dollari.

            ByteDance, che comprende realtà come Douyin (cioè TikTok in Cina), Toutiao e l'app di intelligenza artificiale Doubao, si è confermata la più grande azienda di social media al mondo per fatturato, superando Meta. Con profitti stimati per il 2025 intorno ai 48 miliardi di dollari, questa valutazione rafforza le prospettive per gli altri investitori, tra cui KKR e Susquehanna, in vista di un futuro debutto sul mercato pubblico.

            (Teleborsa) 25-02-2026 15:25

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Meta Platforms 551,00 +1,94 15.49.10 542,10 551,00 542,60


