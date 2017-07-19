Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Bullock (RBA): difficile esprimere giudizi sull'economia in questo momento
(Teleborsa) - La governatrice della Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, ha affermato che giudicare l'economia è "un po' più difficile" ora rispetto ai periodi precedenti in cui la banca centrale aumentava i tassi di interesse, rafforzando la sua posizione politica cauta.
Nel periodo post-Covid, quando l'inflazione si stava dirigendo verso l'8% e i tassi di interesse erano pari a zero, era chiaro che la politica monetaria doveva essere inasprita rapidamente, ha affermato la direttrice della Reserve Bank durante un colloquio informale a Melbourne mercoledì sera.
"Ora ci troviamo in una situazione in cui il mercato del lavoro, a nostro avviso, è un po' teso, l'inflazione è un po' elevata, non credo che la situazione si stia riprendendo", ha affermato. "Pensavamo che l'economia fosse in equilibrio, forse è un po' più tesa di quanto pensassimo".
"Non è che ci troviamo in una situazione in cui sia molto chiaro cosa dobbiamo fare", ha detto Bullock, aggiungendo che "bisogna avere pazienza".
Tre settimane fa, la banca centrale australiana è diventata la prima autorità monetaria al mondo ad aumentare i tassi quest'anno, nel tentativo di frenare la ripresa dell'inflazione. Il board della RBA aveva riconosciuto che l'inflazione era "ora troppo alta" e non si prevedeva che sarebbe tornata al target molto presto "senza un intervento sulle condizioni finanziarie". La banca ha quindi aumentato il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base al 3,85%, annullando parte dei 75 punti base di allentamento monetario attuati tra febbraio e agosto 2025.
Bullock ha parlato poche ore dopo l'uscita dei dati che l'inflazione di gennaio che è risultata più elevata del previsto, mantenendosi al di sopra del target del 2-3% fissato dalla RBA, e dopo un rapporto della scorsa settimana che mostrava una disoccupazione ancora bassa al 4,1%.
In particolare, l'inflazione CPI è salita del 3,8% su base annua a gennaio, secondo i dati dell'Australian Bureau of Statistics pubblicati mercoledì. Il dato è risultato superiore alle aspettative del 3,7% ed è rimasto stabile rispetto al mese precedente. L'inflazione core è aumentata del 3,4% a gennaio, superando le aspettative che prevedevano una stabilità al 3,3%.
(Teleborsa) 25-02-2026 14:30
