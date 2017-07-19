Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Borse europee sui livelli della vigilia. Attesa per voto Fitch sull'Italia
(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela ha regnato anche sulla piazza di Milano che si ferma sulla linea di parità, in attesa del verdetto di Fitch sul debito sovrano italiano. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'S&P-500, dopo i nuovi massimi toccati la vigilia, sulla scia del taglio ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha dichiarato di sostenere la decisione sui tassi di questa settimana e ha previsto altri due tagli, quest'anno.
Restando in tema di banche centrali, oggi, la Bank of Japan che chiude la tornata di banche centrali questa settimana, ha lasciato fermi i tassi di interesse, ma ha deciso di avviare la vendita di asset acquisitati negli anni per sostenere l'economia.
Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,28%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dello 0,75%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,9 dollari per barile, in calo dell'1,05%.
Torna a scendere lo spread, attestandosi a +86 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,53%.
Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,15%, resta vicino alla parità Londra (-0,12%), e piatta Parigi, che tiene la parità.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB che si ferma a 42.312 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 44.934 punti, sui livelli della vigilia.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,03%); sulla stessa linea, pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,12%).
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Unipol, che mostra un ampio vantaggio del 2,90%.
Ben impostata Italgas, che mostra un incremento dell'1,68%.
Performance modesta per BPER, che mostra un moderato rialzo dell'1,44%.
Resistente Banca Popolare di Sondrio, che segna un piccolo aumento dell'1,41%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics, che ha chiuso a -2,83%.
Sotto pressione Mediobanca, con un forte ribasso dell'1,79%.
Soffre Brunello Cucinelli, che evidenzia una perdita dell'1,75%.
Preda dei venditori Nexi, con un decremento dell'1,70%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Ferragamo (+7,96%), Avio (+7,69%), El.En (+2,65%) e RCS (+2,07%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MFE A, che ha archiviato la seduta a -3,14%.
Si concentrano le vendite su Garofalo Health Care, che soffre un calo del 2,48%.
Vendite su MFE B, che registra un ribasso del 2,40%.
Seduta negativa per Carel Industries, che mostra una perdita del 2,14%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:
Venerdì 19/09/2025
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,8%; preced. -1,5%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
Lunedì 22/09/2025
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (preced. -15,5 punti)
Martedì 23/09/2025
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 51 punti).
(Teleborsa) 19-09-2025 18:02
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Avio
|44,80
|+7,69
|17.38.02
|41,40
|44,80
|42,55
|Bper Banca
|9,426
|+1,44
|17.35.17
|9,264
|9,478
|9,302
|Nexi
|4,69
|-1,70
|17.35.15
|4,69
|4,815
|4,753
|Mfe B
|4,548
|-2,40
|17.35.11
|4,50
|4,706
|4,68
|Unipol
|17,93
|+2,90
|17.35.21
|17,54
|18,02
|17,615
|Carel Industries
|22,85
|-2,14
|17.35.00
|22,80
|23,40
|23,40
|Salvatore Ferragamo
|5,56
|+7,96
|17.35.48
|5,16
|5,595
|5,195
|Brunello Cucinelli
|103,75
|-1,75
|17.35.01
|103,20
|105,55
|105,20
|Bca Pop Sondrio
|13,305
|+1,41
|17.38.03
|13,075
|13,335
|13,135
|Mediobanca
|20,90
|-1,79
|17.36.21
|20,86
|21,25
|21,22
|Italgas
|7,56
|+1,68
|17.35.16
|7,42
|7,58
|7,42
|Stmicroelectronics
|23,515
|-2,83
|17.39.23
|23,51
|24,155
|24,05
|Garofalo Health Care
|4,915
|-2,48
|17.36.14
|4,915
|5,09
|5,09
|Mfe A
|3,27
|-3,14
|17.35.09
|3,262
|3,396
|3,396
|El.En.
|11,61
|+2,65
|17.36.30
|11,28
|11,78
|11,38
|Rcs Mediagroup
|1,086
|+2,07
|17.35.24
|1,06
|1,086
|1,074