Borsa Italiana, QRT nuovo aderente a mercati GEM, ETFplus e Euronext Derivatives Milan
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che a partire dal 5 marzo 2026 per l'operatore Qube Research & Technologies è disposto l'avvio dell'operatività sui mercati Euronext GEM, ETFplus and Euronext Derivatives Milan.
Si tratta di un gestore di investimenti quantitativi e sistematici globale, che opera in tutte le classi di attività in tutto il mondo. Fondata nel 2016 e con sede a Londra, QRT può contare sui suoi dipendenti in 12 uffici in Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico.
(Teleborsa) 04-03-2026 08:03
