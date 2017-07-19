Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Borsa Italiana, QRT nuovo aderente a mercati GEM, ETFplus e Euronext Derivatives Milan

            News Image (Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che a partire dal 5 marzo 2026 per l'operatore Qube Research & Technologies è disposto l'avvio dell'operatività sui mercati Euronext GEM, ETFplus and Euronext Derivatives Milan.

            Si tratta di un gestore di investimenti quantitativi e sistematici globale, che opera in tutte le classi di attività in tutto il mondo. Fondata nel 2016 e con sede a Londra, QRT può contare sui suoi dipendenti in 12 uffici in Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico.

            (Teleborsa) 04-03-2026 08:03


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.