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            Notizie Teleborsa

            Borsa elettrica, prezzo medio di acquisto in rialzo a 161,23 euro/MWh

            News Image (Teleborsa) - Nella settimana dal 13 al 19 luglio, il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 161,23 euro/MWh, in crescita dell'11,9% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

            I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,8 milioni di MWh, con la liquidità all'84,1%.

            I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 160,45 euro/MWh della Sardegna e 166,05 euro/MWh della Sicilia.

            (Teleborsa) 21-07-2026 13:56


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