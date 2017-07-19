Dati
            Notizie Teleborsa

            Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 119,39 euro/MWh

            News Image (Teleborsa) - Nella settimana dal 5 all'11 gennaio 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 119,39 euro/MWh, in aumento del 10,7% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

            I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,76 milioni di MWh (+21,2%), con la liquidità all'82,6%.

            I prezzi medi si sono attestati tra i 110,71 euro/MWh di Sicilia e Calabria e i 121,39 euro/MWh di Nord e Centro Nord.

            (Teleborsa) 12-01-2026 14:54


