            Notizie Teleborsa

            Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 119 euro/MWh

            News Image (Teleborsa) - Nella settimana dal 17 novembre al 23 novembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 119 euro/MWh, in aumento del 3,3% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

            I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,67 milioni di MWh (+2,9%), con la liquidità all'82,2%.

            I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 115,24 euro/MWh di Calabria e Sicilia e 120,37 euro/MWh di Nord e Centro Nord.

            (Teleborsa) 25-11-2025 08:55


