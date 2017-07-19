Dati
            Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 116,9 euro/MWh

            News Image (Teleborsa) - Nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 116,9 euro/MWh, in aumento del 3,9% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

            I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,78 milioni di MWh (+3,3%), con la liquidità all'80,1%.

            I prezzi medi si sono attestati tra i 116,56 euro/MWh del Nord e i 117,58 euro/MWh di Centro Sud e Sardegna.

            (Teleborsa) 22-12-2025 14:51


