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Borsa elettrica, prezzo medio acquisto a 108,49 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio, il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 108,49 €/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,2 milioni di MWh, con la liquidità all'84,7%.
I prezzi medi si sono attestati tra 107,73 €/MWh della Sardegna e 109,00 €/MWh del Centro Nord.
(Teleborsa) 05-05-2026 12:05
I prezzi medi si sono attestati tra 107,73 €/MWh della Sardegna e 109,00 €/MWh del Centro Nord.
(Teleborsa) 05-05-2026 12:05