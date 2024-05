BFF perde il 34% in due giorni in attesa di maggior chiarezza su rilievi Bankitalia

(Teleborsa)

(Teleborsa) -il titolo BFF Bank , società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, segnaper azione, recuperando dal minimo di 6,98 euro toccato nella prima parte di seduta. Nelle scorse ore dalla banca guidata da Massimiliano Belingheri sono arrivati ulteriori chiarimenti sul provvedimento con cui Banca d'Italia ha disposto la sospensione temporanea della distribuzione di utili.In particolare, il CdA ha confermato lae ha avviato un, al fine di arrivare a una pronta risoluzione dei rilievi. L'attuale politica di BFF in materia di dividendi sarà ripresa dopo la revoca da parte della Banca d'Italia della sospensione temporanea del pagamento dei dividendi.Rispetto ai 12,22 euro dell'8 maggio, prima che la banca diffondesse la trimestrale e rendesse noto al mercato il procedimento aperto da Bankitalia,Oggi sono arrivati unada parte degli analisti, con alcune case d'affari che hanno messo i rating "under review" per aspettare di saperne di più sulla vicenda."Sebbene non venga messa in discussione la qualità del credito, i rilievi di Bankitalia probabilmente comporteranno un incremento dei RWA su parte del portafoglio crediti e quindi un maggiore assorbimento di capitale - scrive Equita - Questo a nostro avviso pone unnon solo sulla capacità di breve termine di distribuire dividendi, ma anche dicon i medesimi ritorni"."Sebbene apprezziamo la reiterazione degli utili, dei dividendi e degli obiettivi CET1 e riconosciamo che il pagamento della cedola AT1 è consentito e che alla società è stato consentito di distribuire il suo ultimo dividendo 2023 ad aprile, riteniamo che tale questione, per rassicurare il mercato sulla sostenibilità del modello di business come lo conosciamo (alta redditività, alto dividendo)", ha fatto notare Intesa Sanpaolo 10-05-2024 18:03