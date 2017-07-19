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            BasicNet, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,16 euro

            News Image (Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di BasicNet, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, chi si è chiuso con un risultato netto di esercizio pari a 126,3 milioni di euro, e la distribuzione di un dividendo, pari a 0,16 euro lordi, per ciascuna delle azioni in circolazione, per complessivi 7,6 milioni. Il dividendo sarà in pagamento dal 29 aprile 2026 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 28 aprile 2026 e stacco cedola (numero 19) il 27 aprile 2026.

            I soci hanno anche approvato la sezione I della politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed espresso parere favorevole sulla sezione II del medesimo documento; approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. In sede straordinaria, sono state approvate le modifiche dello Statuto sociale, introducendo, in particolare, la possibilità che l'intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato.

            (Teleborsa) 16-04-2026 14:39

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Basicnet 7,59 -0,13 14.35.03 7,43 7,63 7,45


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