Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Banca Profilo: ok soci a bilancio, dividendo di 0,007 euro e raggruppamento azioni

            News Image (Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Banca Profilo, specializzata nel Private Banking, nell'Investment Banking e nel Capital Market, ha approvato il bilancio 2025 con utile netto consolidato a 10,0 milioni di euro e CET 1 ratio al 26,5%, e ha approvato un dividendo di 0,007 euro per azione - equivalente ad un dividend yield del 3,6%. L'assemblea ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo in data 29 aprile 2026, con stacco della cedola n. 27 al 27 aprile 2026, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 28 aprile 2026 (record date per il dividendo).

            Tra le altre cose: approvata la Politica di remunerazione ed incentivazione del personale per il 2026 e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per il 2025; conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 alla società di revisione E&Y; integrato il Collegio Sindacale e nominato il nuovo presidente Vincenzo Maurizio Dispinzeri.

            Infine, l'assemblea ha approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Profilo in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti.

            (Teleborsa) 23-04-2026 20:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Bca Profilo 0,1996 +2,36 17.35.05 0,1944 0,2015 0,195


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.