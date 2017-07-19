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            Notizie Teleborsa

            Aste BTP, collocati 7,5 miliardi di euro con rendimenti in calo

            News Image (Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 7,5 miliardi di euro di BTP nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 10 luglio 2026.

            In particolare, sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del BTP 3% 3 anni scadenza 15-09-2029, per cui la domanda ha superato i 3,93 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,57. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,98%, ovvero 5 punti base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale all'11 giugno 2026.

            Sono stati anche collocati 3,5 miliardi di euro del BTP 3,35% 7 anni scadenza 15-09-2033, per cui la domanda ha superato i 5,45 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,56. Il rendimento lordo si è assestato al 3,50%, ovvero 5 punti base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 13 maggio 2026.

            Inoltre, sono stati collocati 1,5 miliardi di euro del BTP 3,95% 15 anni scadenza 01-10-2041, per cui la domanda ha superato i 2,60 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,74. Il rendimento lordo si è assestato al 4,23%.

            (Teleborsa) 10-07-2026 11:47


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