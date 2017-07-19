Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Argentina, swap valutario da 20 miliardi di dollari dal Tesoro Usa
(Teleborsa) - La Banca Centrale Argentina e il Tesoro statunitense hanno siglato una linea di swap valutario da 20 miliardi di dollari, considerata un voto di fiducia fondamentale per il presidente Javier Milei in vista delle elezioni di medio termine di domenica. L'intesa è stata annunciata dall'autorità monetaria argentina e rientra in un più ampio pacchetto di salvataggio predisposto dal Segretario al Tesoro Usa Scott Bessent per stabilizzare l'economia del Paese.
Oltre allo swap, gli Stati Uniti hanno acquistato pesos argentini nelle ultime settimane e stanno coordinando una nuova linea di credito di pari valore, finanziata da banche e istituti privati. I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti, né è chiaro quando lo swap entrerà in vigore.
(Foto: Angelica Reyes su Unsplash)
(Teleborsa) 20-10-2025 17:19
Oltre allo swap, gli Stati Uniti hanno acquistato pesos argentini nelle ultime settimane e stanno coordinando una nuova linea di credito di pari valore, finanziata da banche e istituti privati. I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti, né è chiaro quando lo swap entrerà in vigore.
(Foto: Angelica Reyes su Unsplash)
(Teleborsa) 20-10-2025 17:19