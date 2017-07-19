Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Appuntamenti macroeconomici del 29 gennaio 2026
(Teleborsa) - Giovedì 29/01/2026
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 37,1 punti; preced. 37,2 punti)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3%; preced. 3%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 6,92 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 97,1 punti; preced. 96,7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -12,4 punti; preced. -13,1 punti)
11:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,5%)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -1,9%; preced. -2,9%)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 4,9%; preced. 4,1%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 206K unità; preced. 200K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -43,4 Mld $; preced. -29,4 Mld $)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. -0,4%)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 1,7%; preced. -1,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -120 Mld piedi cubi)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
(Teleborsa) 29-01-2026 08:10
