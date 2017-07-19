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            Appuntamenti macroeconomici del 29 aprile 2026

            void image (Teleborsa) - Mercoledì 29/04/2026
            09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,2%)
            09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,4%)
            10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,1%; preced. 3%)
            10:00 Italia: Fiducia consumatori (atteso 91,2 punti; preced. 92,6 punti)
            10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 97,3 punti)
            11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -7,2 punti; preced. -7 punti)
            11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 95,5 punti; preced. 96,6 punti)
            11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -20,6 punti; preced. -16,3 punti)
            12:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 5,53 Mld Euro)
            13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 7,9%)
            14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,7%)
            14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,1%)
            14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,4%)
            14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. 7,2%)
            14:30 USA: Apertura cantieri (preced. 1,49 Mln unità)
            14:30 USA: Permessi edilizi (preced. 1,38 Mln unità)
            14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -5,4%)
            16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,93 Mln barili)


            (Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

            (Teleborsa) 29-04-2026 08:10


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