Apertura cauta dei mercati europei, a Milano occhi puntati su Leonardo e Iveco

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Sui mercati c'è un cauto ottimismo sulla riuscita deisuiA Piazza Affari sale l'attenzione su Leonardo Iveco . Questa settimana sono infatti attese le offerte per l'di Iveco e tra gli offerenti ci dovrebbe essere anche latra l'italiana Leonardo e la tedesca Rheinmetall Sul, confermata la crescita dell'economia britannica nel 1° trimestre. Secondo i dati definitivi diffusi dall'ufficio statistico ONS, ilè cresciuto dell'1,3% su base annuale. Il dato è in linea con il consensus e con la precedente stima. In, invece, cala ancora a maggio il commercio al dettaglio. Le vendite in termini reali hanno registrato un decremento dell'1,6% su mese, dopo il -0,6% registrato il mese precedente. Gli analisti si attendevano una crescita dello 0,5%L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,65%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,52%.Si riduce di poco lo spread , che si porta a +84 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,39%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,02%, poco mosso, che mostra un +0,05%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,1%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 39.735 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 42.197 punti, sui livelli della vigilia.In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,29%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,01%).di Milano, troviamo STMicroelectronics (+2,52%), Iveco (+2,02%), Leonardo (+1,95%) e Terna (+1,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis , che prosegue le contrattazioni a -1,58%.Contrazione moderata per Amplifon , che soffre un calo dell'1,32%.Sottotono Moncler che mostra una limatura dell'1,30%.Deludente Ferrari , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i Fincantieri (+3,07%), Garofalo Health Care (+1,37%), Cembre (+1,23%) e Lottomatica (+1,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Technogym , che ottiene -2,59%.Preda dei venditori Philogen , con un decremento del 2,26%.Fiacca Ferragamo , che mostra un piccolo decremento dell'1,20%.Discesa modesta per Ariston Holding , che cede un piccolo -1,06%.30-06-2025 09:30