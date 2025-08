Alkemia SGR lancia nuova holding operativa nell'agroalimentare. Coinvestimento di Banca Ifis

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Alkemia SGR ha lanciato, ilitaliano. Il progetto prende avvio con la costituzione di Convivio, la nuova holding operativa controllata dal fondo, creata per aggregare e valorizzare realtà leader nel food di qualità, con un focus sulla pasta fresca e sui piatti pronti.Alkemia SGR, con un coinvestimento da parte di Banca Ifis , tramite Convivio ha già completato l'd'eccellenza: Valsugana Sapori (Trentino), Parmachef (Emilia-Romagna), Casanova Food con il brand Pasta di Venezia e Pastificio Cecchin (Veneto) e Poggiolini (Toscana).L'ambizione della holding - che parte da un2024 con una significativa profittabilità - è quella di arrivare in 5 anni a sviluppare un fatturato da 100 milioni, integrando nuovi player che condividano i valori e la visione del progetto. L'aggregazione consentirà alle aziende di raggiungere una dimensione adeguata a proporsi ai canali distributivi (Grande Distribuzione, Modern Trade, Horeca) con una gamma diversificata e un ampio assortimento, con specialità regionali e prodotti di nicchia "sani", compresi il gluten-free e lactose-free, la cui domanda è in forte crescita."Con la nascita di Convivio, stiamo realizzando un progetto modulare che è solo il primo round di un ambizioso percorso. Non stiamo semplicemente aggregando aziende; stiamo investendo nell'anima del Made in Italy alimentare - ha commentato- La nostra ambizione è creare un polo di eccellenza che valorizzi la storia di ogni singola realtà, in grado di prosperare nel mercato globale, esaltando la qualità e i valori che le rendono uniche. Questo è un progetto a lungo termine, basato su partnership solide e un profondo rispetto per la tradizione, l'innovazione e il consumatore".Per le aziende partecipate della holding,, Alkemia SGR prevede rilevanti sinergie commerciali, implementando una strategia di sviluppo, supportata da investimenti in produzione, marketing e comunicazione, e dall'espansione commerciale a livello internazionale.01-08-2025 13:47