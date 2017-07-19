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            Notizie Teleborsa

            Agenda dell'8 maggio 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Venerdì 08/05/2026


            Appuntamenti:
            ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)
            Rating sovrano - Germania - DBRS pubblica la revisione del merito di credito
            Confagricoltura - "L'Agricoltura, Il Futuro" - Triennale di Milano e Palazzo Mezzanotte - Iniziativa di Confagricoltura, in collaborazione con l'Università Bocconi, che riunirà istituzioni nazionali ed esponenti del mondo agricolo, produttivo, accademico, finanziario e industriale. Tra gli interventi previsti, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri Salvini, Lollobrigida, Piantedosi e Pichetto Fratin, oltre a presidenti, amministratori delegati e vertici di istituzioni, associazioni e imprese (da venerdì 08/05/2026 a sabato 09/05/2026)
            Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia
            10:00 - Deloitte "Value for Money" - Auditorium Deloitte, Roma - All'evento "Value for Money: il valore per il cliente come fattore di successo per l'industria assicurativa", di Deloitte, interverranno, tra gli altri, Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean, Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Dario Focarelli, Direttore Generale di Ania, Paola Pietrafesa, Vice Direttore Generale di Allianz e Alessandro Santoliquido, CEO di UniCredit Life Insurance
            11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze, Caserma "Felice Maritano" - Cerimonia di giuramento del 15° corso degli Allievi Marescialli Carabinieri, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
            11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini alla nuova sede C.A.V. - Milano - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'inaugurazione della nuova sede del "C.A.V. (Centro di Aiuto alla Vita) Buzzi" (via Lodovico Castelvetro, 22)
            16:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini alla Biennale - Venezia - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, visiterà la 61ª esposizione internazionale d'arte - Biennale
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Comunicazione medio-lungo
            Aziende:
            Banca Sistema - Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 marzo 2026 - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026
            Commerzbank - Risultati di periodo
            DiaSorin - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati Q1 2026 - ore 18.00 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche consolidate relative al primo trimestre 2026
            Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2026
            Piaggio - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026
            Riba Mundo Tecnologia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
            Sanlorenzo - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2026
            Simone - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
            Tesmec - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
            Wendy's - Risultati di periodo


            Dati macroeconomici attesi

            Venerdì 08/05/2026
            08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,3%)
            08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 17,8 Mld Euro; preced. 19,8 Mld Euro)
            09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. -1,1%)
            14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
            14:30 USA: Variazione occupati (atteso 65K unità; preced. 178K unità)
            16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,8%)
            16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 2,7%)
            16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 49,7 punti; preced. 49,8 punti)


            (Teleborsa) 08-05-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Sistema
            Sanlorenzo 34,00
            Diasorin 64,24
            Piaggio 1,706
            Simone 1,59
            Riba Mundo Tecnologia 2,28
            Tesmec 0,1576
            Intesa Sanpaolo 5,92


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