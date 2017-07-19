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            Notizie Teleborsa

            Agenda dell'8 luglio 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Mercoledì 08/07/2026


            Appuntamenti:
            Vertice NATO 2026 - Ankara, Complesso Presidenziale di Bestepe (Külliye) - Il Vertice sarà presieduto dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Si incontreranno i capi di Stato e di governo dei membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico per "Un'Europa più forte in una NATO più forte". È prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (da martedì 07/07/2026 a mercoledì 08/07/2026)
            FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
            10:30 - Presentazione XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare - Roma, Palazzo Piacentini - Il Rapporto, realizzato da OsserMare con il Centro Studi Tagliacarne, Unioncamere e Assonautica Italiana, è il principale strumento per analizzare e monitorare l'Economia del Mare in Italia. Offre una fotografia aggiornata del valore creato dalle filiere marittime e del loro contributo sulla competitività del Paese
            10:30 - Inaugurazione nuovo Terminal Aeroporto di Roma Urbe - Roma, Aeroporto di Roma Urbe - Inaugurazione del nuovo Terminal dell'Aeroporto di Roma Urbe, porta d'accesso alla Mobilità Aerea Regionale del futuro, che si svolgerà alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Parteciperanno il Presidente ENAC, Pierluigi Di Palma e l'Amministratore Unico ENAC Servizi, Marco Trombetti
            10:30 - "Finanza e Aerospazio. Le sfide per la creazione di campioni globali italiani" - Torino, Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo - Evento organizzato da Intesa Sanpaolo con ESA e BEI con al centro dell'incontro la Space Economy. Interverranno, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo, Giorgio Marsiaj, Vicepresidente di Confindustria con delega all'Aerospazio, Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, e Massimo Comparini, Managing Director Space Division di Leonardo
            11:00 - Agenzia del Demanio - Rapporto Annuale 2026 - Camera dei Deputati - L'Agenzia del Demanio presenta il 4* Rapporto annuale sulle attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il Rapporto verrà presentato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme. All'evento interverranno il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, e il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo
            11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla presentazione del "XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare" organizzato da OsserMare
            14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli
            15:00 - Question time - Ministro Salvini - Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera
            18:00 - Presentazione della 47ª edizione del Meeting di Rimini - Roma, Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede - Presentazione della 47ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli. Interverranno, tra gli altri, Francesco Di Nitto, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Lucia Albano, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Benedetta Giovanola, Professoressa di filosofia morale, Università di Macerata, già titolare Cattedra Jean Monnet Ethics for Inclusive Digital Europe, co-titolare Cattedra UNESCO "Ethics of AI and Practical Wisdom" e Bernhard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i Popoli ETS
            19:00 - "Nuove sfide e prospettive future del sistema previdenziale italiano" - Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama - Il DG dell'INPS Valeria Vittimberga e Micaela Gelera, componente del Consiglio di amministrazione dell'INPS, parteciperanno alla conferenza promossa su iniziativa del Senatore Marco Scurria. L'incontro sarà dedicato all'evoluzione del sistema previdenziale, con un confronto sulle prospettive di sostenibilità, sul ruolo della previdenza complementare e sulle principali sfide demografiche ed economiche che mberga e il Paese
            Aziende:
            Crowdfundme - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria - seconda convocazione
            Levi Strauss - Risultati di periodo
            EEMS - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025


            Dati macroeconomici attesi

            Mercoledì 08/07/2026
            01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 4.121 Mld ¥; preced. 3.908 Mld ¥)
            08:45 Francia: Partite correnti (preced. -200 Mln Euro)
            13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 0%)
            16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
            16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 2%)
            16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,78 Mln barili)


            (Teleborsa) 08-07-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Crowdfundme
            Ops Italia


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