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Agenda dell'8 giugno 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia
Banca d'Italia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Toscana". All'evento partecipa il Vice Direttore Generale Gian Luca Trequattrini - Pubblicazione ore 12:00 e Presentazione pubblica ore 15:30
UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Trasporti) - Lussemburgo - I ministri dei Trasporti si riuniranno per uno scambio di opinioni sugli sforzi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti oltre il 2030. La presidenza presenterà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al regolamento volto a rendere più ecologici i parchi veicoli aziendali. I ministri saranno invitati ad approvare conclusioni su due aspetti del trasporto marittimo: la strategia industriale marittima e la strategia portuale. Sarà presente il viceministro Rixi
Attività di Governo - Trasporti, Rixi al Consiglio ministri UE - Lussemburgo - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, parteciperà al Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell'UE per discutere con i partner europei la revisione delle misure ETS applicate al settore marittimo e l'impatto della crisi nel Golfo sulle catene di approvvigionamento e sui trasporti internazionali. A margine dell'incontro sono previsti anche colloqui bilaterali con rappresentanti delle istituzioni europee e dei principali Stati membri
09:30 - Assogestioni - Osservatorio Sottoscrittori di fondi comuni - Milano, Sede Assogestioni - Incontro di presentazione dei dati aggiornati a fine 2025 dello studio annuale che traccia l'identikit degli investitori retail in Italia, a cura dell'Ufficio Studi di Assogestioni. Intervengono Alessandro Rota (Direttore Ufficio Studi), Riccardo Murassut (Senior Research Analyst Ufficio Studi) e Fabio Melisso (Vicepresidente Comitato Comunicazione)
10:00 - Deloitte e CSA - Evento AI Security - Milano, Auditorium Deloitte - L'evento, promosso da Deloitte e Cloud Security Alliance (CSA), avrà come tema "Governare il futuro digitale: la sfida italiana tra AI security, sovranità dei dati e Cloud nazionale". Verranno presentati i risultati del report "The State of GenAI Security". Tra gli interventi, l'Enterprise Security Leader di Deloitte, Fabio Battelli, il Direttore del Servizio di Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, Ivano Gabrielli, il Capo del Servizio Certificazione e Vigilanza dell'ACN, Andrea Billet, e il Global Chief Technology Officer di Cloud Security Alliance (CSA), Daniele Catteddu
10:30 - Business Forum Italia-Norvegia - MAECI - Forum dedicato a transizione energetica, marittimo verde, difesa e sicurezza delle infrastrutture. L'evento sarà aperto dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani e dal Ministro del Commercio e dell'Industria della Norvegia, Cecilie Myrseth. Al Forum, organizzato dalla Farnesina con ICE-Agenzia e con la Direzione Nazionale Armamenti (DNA) e AIAD, parteciperanno circa 200 partecipanti e più di 90 aziende dei due Paesi
10:30 - Utilitalia - Presentazione Rapporto Lavoro 2026 - Roma, sede CNEL - Presentazione del Rapporto Lavoro 2026 di Utilitalia, lo studio che analizza l'andamento dell'occupazione e delle retribuzioni nei settori ambiente, energia elettrica e servizio idrico. L'evento offre un confronto tra istituzioni, regolatori e parti sociali sulle prospettive del lavoro nelle utility e sulla sostenibilità dei servizi pubblici locali- Tra gli interventi, il Sottosegretario di Stato Claudio Durigon, Luca Dal Fabbro, Presidente Utilitalia e Annamaria Barrile, DG di Utilitalia
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ed una rappresentanza della Marina Militare in occasione della Giornata della Marina Militare
11:20 - IMPACT AWARD 26 - Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci - Evento dedicato all'IMPACT AWARD 26, il premio promosso da POLIMI Graduate School of Management insieme a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia. Intervengono il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, l'AD di CDP, Dario Scannapieco, e la Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto
15:00 - "L'Unione Europea e il suo Bilancio: una prospettiva critica" - Campus Luiss, Roma - Evento promosso da Luiss Research Center for European Analysis and Policy (LEAP) sul ruolo dell'Unione Europea nello scenario geopolitico internazionale. Tra gli interventi, Paolo Boccardelli, Rettore Luiss, Valentina Meliciani, Direttrice LEAP, Paolo Gentiloni, già Commissario europeo e Presidente del Consiglio dei Ministri, Pier Carlo Padoan, Presidente di UniCredit, e Ignazio Visco, Governatore onorario della Banca d'Italia e Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea
17:00 - The Urban Mobility Council - Forum 2026 - Triennale di Milano - 5° Forum del Think Tank The Urban Mobility Council promosso dal Gruppo Unipol, dedicato alla sicurezza stradale, dal tema "Le strade per una mobilità sicura". L'evento riunisce istituzioni, imprese ed esperti, tra i quali, il ministro Matteo Salvini, Jean Todt (Inviato speciale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale), Renato Cortese (Prefetto, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato)
Borsa:
Australia - Borsa di Sidney chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo
Aziende:
E.P.H. - Assemblea: Bilancio
Trawell Co - Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Prima convocazione
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 08/06/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,2%)
01:50 Giappone: Partite correnti (preced. 4.682 Mld ¥)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -2,2%; preced. 5%)
10:30 Unione Europea: Indice Sentix (atteso -13,8 punti; preced. -16,4 punti)
(Teleborsa) 08-06-2026 08:10
Lunedì 08/06/2026
Appuntamenti:
Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia
Banca d'Italia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Toscana". All'evento partecipa il Vice Direttore Generale Gian Luca Trequattrini - Pubblicazione ore 12:00 e Presentazione pubblica ore 15:30
UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Trasporti) - Lussemburgo - I ministri dei Trasporti si riuniranno per uno scambio di opinioni sugli sforzi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti oltre il 2030. La presidenza presenterà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al regolamento volto a rendere più ecologici i parchi veicoli aziendali. I ministri saranno invitati ad approvare conclusioni su due aspetti del trasporto marittimo: la strategia industriale marittima e la strategia portuale. Sarà presente il viceministro Rixi
Attività di Governo - Trasporti, Rixi al Consiglio ministri UE - Lussemburgo - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, parteciperà al Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell'UE per discutere con i partner europei la revisione delle misure ETS applicate al settore marittimo e l'impatto della crisi nel Golfo sulle catene di approvvigionamento e sui trasporti internazionali. A margine dell'incontro sono previsti anche colloqui bilaterali con rappresentanti delle istituzioni europee e dei principali Stati membri
09:30 - Assogestioni - Osservatorio Sottoscrittori di fondi comuni - Milano, Sede Assogestioni - Incontro di presentazione dei dati aggiornati a fine 2025 dello studio annuale che traccia l'identikit degli investitori retail in Italia, a cura dell'Ufficio Studi di Assogestioni. Intervengono Alessandro Rota (Direttore Ufficio Studi), Riccardo Murassut (Senior Research Analyst Ufficio Studi) e Fabio Melisso (Vicepresidente Comitato Comunicazione)
10:00 - Deloitte e CSA - Evento AI Security - Milano, Auditorium Deloitte - L'evento, promosso da Deloitte e Cloud Security Alliance (CSA), avrà come tema "Governare il futuro digitale: la sfida italiana tra AI security, sovranità dei dati e Cloud nazionale". Verranno presentati i risultati del report "The State of GenAI Security". Tra gli interventi, l'Enterprise Security Leader di Deloitte, Fabio Battelli, il Direttore del Servizio di Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, Ivano Gabrielli, il Capo del Servizio Certificazione e Vigilanza dell'ACN, Andrea Billet, e il Global Chief Technology Officer di Cloud Security Alliance (CSA), Daniele Catteddu
10:30 - Business Forum Italia-Norvegia - MAECI - Forum dedicato a transizione energetica, marittimo verde, difesa e sicurezza delle infrastrutture. L'evento sarà aperto dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani e dal Ministro del Commercio e dell'Industria della Norvegia, Cecilie Myrseth. Al Forum, organizzato dalla Farnesina con ICE-Agenzia e con la Direzione Nazionale Armamenti (DNA) e AIAD, parteciperanno circa 200 partecipanti e più di 90 aziende dei due Paesi
10:30 - Utilitalia - Presentazione Rapporto Lavoro 2026 - Roma, sede CNEL - Presentazione del Rapporto Lavoro 2026 di Utilitalia, lo studio che analizza l'andamento dell'occupazione e delle retribuzioni nei settori ambiente, energia elettrica e servizio idrico. L'evento offre un confronto tra istituzioni, regolatori e parti sociali sulle prospettive del lavoro nelle utility e sulla sostenibilità dei servizi pubblici locali- Tra gli interventi, il Sottosegretario di Stato Claudio Durigon, Luca Dal Fabbro, Presidente Utilitalia e Annamaria Barrile, DG di Utilitalia
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ed una rappresentanza della Marina Militare in occasione della Giornata della Marina Militare
11:20 - IMPACT AWARD 26 - Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci - Evento dedicato all'IMPACT AWARD 26, il premio promosso da POLIMI Graduate School of Management insieme a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia. Intervengono il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, l'AD di CDP, Dario Scannapieco, e la Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto
15:00 - "L'Unione Europea e il suo Bilancio: una prospettiva critica" - Campus Luiss, Roma - Evento promosso da Luiss Research Center for European Analysis and Policy (LEAP) sul ruolo dell'Unione Europea nello scenario geopolitico internazionale. Tra gli interventi, Paolo Boccardelli, Rettore Luiss, Valentina Meliciani, Direttrice LEAP, Paolo Gentiloni, già Commissario europeo e Presidente del Consiglio dei Ministri, Pier Carlo Padoan, Presidente di UniCredit, e Ignazio Visco, Governatore onorario della Banca d'Italia e Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea
17:00 - The Urban Mobility Council - Forum 2026 - Triennale di Milano - 5° Forum del Think Tank The Urban Mobility Council promosso dal Gruppo Unipol, dedicato alla sicurezza stradale, dal tema "Le strade per una mobilità sicura". L'evento riunisce istituzioni, imprese ed esperti, tra i quali, il ministro Matteo Salvini, Jean Todt (Inviato speciale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale), Renato Cortese (Prefetto, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato)
Borsa:
Australia - Borsa di Sidney chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo
Aziende:
E.P.H. - Assemblea: Bilancio
Trawell Co - Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Prima convocazione
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 08/06/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,2%)
01:50 Giappone: Partite correnti (preced. 4.682 Mld ¥)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -2,2%; preced. 5%)
10:30 Unione Europea: Indice Sentix (atteso -13,8 punti; preced. -16,4 punti)
(Teleborsa) 08-06-2026 08:10
Titoli citati nella notizia
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|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Trawell Co
|Eph Invest
|0,078
|+2,63
|9.12.50
|0,075
|0,078
|0,075