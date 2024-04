Agenda dell'8 aprile 2024

Domenica 07/04/2024

Lunedì 08/04/2024

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Riunione informale dei ministri dell'Agricoltura e della pesca- Quartiere fieristico di Rimini - 7ª edizione di MIR - Live Entertainment Expo, manifestazione di Italian Exhibition Group che riunisce i leader nei settori Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Parigi - Riunione trilaterale tra Italia, Francia e Germania sulla transizione ecologica e le tecnologie green. Parteciperanno il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il vice cancelliere e ministro dell'Economia e dell'Azione per il clima tedesco, Robert Habeck e il ministro dell'Economia delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale francese, Bruno Le Maire- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia- Discorso di apertura di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, al Clean Transition Dialogue on Mobility a Bruxelles09:30 -- Milano, Assolombarda - Il Convegno annuale AIFI "Private capital tra ricchezza e sviluppo", organizzato con KPMG, approfondirà il tema del ruolo del private equity a supporto della economia reale. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di AIFI e Assicurazioni Generali, gli AD di Borsa Italiana e Lottomatica, la Vice DG di Banca d'Italia e il DG di Assonime11:00 -- La formazione degli adulti - Anno 202211:00 -- Milano, ADI Design Museum - Presentazione della nuova ricerca Design Economy 2024 di Deloitte Private, in collaborazione con Fondazione Symbola e Poli Design. Interverrà, tra gli altri, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del made in Italy11:00 -- Roma, Palazzo Wedekind, sede INPS - Conferenza stampa di annuncio delle celebrazione per le manifestazioni in programma per il prossimo "Earth Day 2024", la 54ª Giornata Mondiale della Terra11:30 -- Generali Convention Center - Porto Vecchio, Trieste - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sarà alla 2ª edizione di Selecting Italy - Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore14:30 -- Conferenza stampa di presentazione del Piano Industriale 2024-2028 "Shaping Future" di CDP Venture Capital, presso il Museo Nazionale Scienza e tecnologia Leonardo Da Vinci a Milano14:30 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Evento organizzato da CheckSig e dedicato ai professionisti del settore bancario e finanziario con keynote speech, panel di esperti per esplorare il panorama degli asset digitali in ambito bancario e di gestione del risparmio. Durante l'evento verrà Presentato il 21° report trimestrale del Digital Gold Institute15:00 -- "L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia", la presentazione itinerante dei progetti infrastrutturali per il Paese del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si terrà in Campania, al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, Portici (Na)- Comunicazione medio-lungo Autostrade Meridionali - Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Cleanbnb - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Fiera Milano - Appuntamento: Presentazione analisti Monrif - CDA: Bilancio Porto Aviation Group - Assemblea: Bilancio01:50: Partite correnti (atteso 3.112 Mld ¥; preced. 438 Mld ¥)08:00: Produzione industriale, annuale (preced. -5,05%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 25,1 Mld Euro; preced. 21,4 Mld Euro)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,3%)10:30: Indice Sentix (atteso -8,3 punti; preced. -10,5 punti)08-04-2024 08:10