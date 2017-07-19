Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Agenda del 9 marzo 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
UE - Eurogruppo - Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE
Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 09/03/2026 a giovedì 12/03/2026)
UE - Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (Politica sociale) - I ministri approveranno conclusioni sul tema "Investire nell'infanzia" e procederanno a uno scambio di opinioni sull'interruzione del ciclo della povertà. All'ordine del giorno figurano anche il ciclo del semestre europeo, una raccomandazione sul capitale umano e l'utilizzo dell'IA per rafforzare l'occupazione di qualità e i diritti dei lavoratori. Durante la colazione il Consiglio discuterà delle soluzioni abitative in un panorama demografico in evoluzione
09:30 - Presentazione del Manifesto "Verso l'eliminazione dei PFAS" - Senato della Repubblica - Convegno di Utilitalia insieme a Legambiente e Consumers' Forum per presentare il Manifesto, con l'obiettivo di avviare un impegno comune tra imprese, associazioni e rappresentanze dei consumatori per ridurre e sostituire i PFAS. Interverranno Barbara Marinali (Vicepresidente vicario Utilitalia), Stefano Ciafani (Presidente Legambiente) e Furio Truzzi (Presidente Consumers' Forum)
10:00 - Istat - Flussi turistici - IV Trimestre 2025
11:00 - Filiera Italia - Presentazione progetto AOP Unione Quarta Gamma - Palazzo Rospigliosi, Roma - Presentazione del progetto promosso da Filiera Italia, che riunirà i protagonisti della filiera, dagli agricoltori alla lavorazione fino alla grande distribuzione. Interverranno, tra gli altri, Luigi Scordamaglia (Ad Filiera Italia), il Ministro Francesco Lollobrigida, Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti), Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale di Coldiretti), Francesco Avanzini (DG di Conad), Carlo Buttarelli (Presidente di Federdistribuzione) ed altri rappresentanti del settore
11:00 - Conferenza stampa SAIE - La Fiera delle Costruzioni - Palazzo D'Accursio, Cappella Farnese a Bologna - Presentazione della prossima edizione di SAIE - La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma a BolognaFiere dal 7 al 10 ottobre 2026. Durante la conferenza, dal titolo "Oltre il PNRR: Il futuro delle costruzioni tra partenariato pubblico-privato e nuove opportunità", istituzioni e associazioni del settore si confronteranno sull'andamento del settore e presenteranno alcuni dati sulla filiera
11:00 - Celebrazione della "Giornata Internazionale della Donna" - Palazzo del Quirinale - Alla celebrazione della "Giornata Internazionale della Donna parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
11:00 - Istat - Le aziende agrituristiche in Italia - Anno 2024
15:00 - Giornata della donna - Convegno alla Camera - "Finché non saremo libere, la lotta delle donne iraniane è anche nostra". È il titolo del convegno che, nel contesto delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna, si terrà a Montecitorio. Intervengono la vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani, Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003 (in videocollegamento), Shady Alizadeh, Cecilia Sala e Gianni Riotta
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo
Aziende:
3D Systems - Risultati di periodo
Caltagirone Editore - CDA: Bilancio
CIR - CDA: Bilancio
Digital Bros - CDA: Relazione Semestrale
Hewlett Packard Enterprise - Risultati di periodo
Sanlorenzo - Appuntamento: Conference call per presentere alla comunità finanziaria e alla stampa i risultati consolidati FY 2025, alle ore 18.00 - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
Valsoia - CDA: Bilancio
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 09/03/2026
00:50 Giappone: Partite correnti (atteso 960 Mld ¥; preced. 728,8 Mld ¥)
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,1%; preced. -1,4%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,2%)
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 113,2 punti; preced. 111 punti)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -4,2%; preced. 7,8%)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 1%; preced. -1,9%)
10:30 Unione Europea: Indice Sentix (atteso -3,1 punti; preced. 4,2 punti)
(Teleborsa) 09-03-2026 08:10
