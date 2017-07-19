Dati
            Notizie Teleborsa

            Agenda del 7 gennaio 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Mercoledì 07/01/2026


            Appuntamenti:
            CES di Las Vegas 2026 - Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
            Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia
            10:00 - Istat - Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - III Trimestre
            10:00 - UBS - Conference call "Economia e mercati cinesi: politica, flussi e prospettive per il 2026" - Conference call online di UBS, per discutere del contesto macroeconomico e delle opportunità di investimento per gli investitori globali. Durante la conference call, Thomas Fang, Head of China Global Markets di UBS, e Ning Zhang, Senior China Economist di UBS parleranno di prospettive macroeconomiche, capital markets, posizionamento degli investitori esteri e highlight del settore (intelligenza artificiale, produzione avanzata, transizione energetica, beni di consumo)
            15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Comunicazione BOT


            Dati macroeconomici attesi

            Mercoledì 07/01/2026
            08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)
            08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 89 punti)
            09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2,1%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)
            11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
            11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,1%)
            13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -5%)
            14:15 USA: Occupati ADP (atteso 50K unità; preced. -32K unità)
            16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 52,6 punti)
            16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -1,2%; preced. 0,2%)
            16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili)


            (Teleborsa) 07-01-2026 08:10


